RB Leipzig frustra o Liverpool e descarta antecipar saída de Keita

O RB Leipzig frustrou os planos do Liverpool neste domingo e descartou liberar o meia Naby Keita nesta janela para transferências de janeiro. O clube inglês acertou a contratação do jogador e tentava antecipar a chegada do reforço, mas ouviu a recusa da diretoria alemã.

“É oficial. Naby Keita vai permanecer como jogador do RB Leipzig até 30 de junho de 2018. Nós queremos colocar fim à especulação sobre uma saída para o Liverpool em janeiro”, explicou o clube alemão nas redes sociais.

O Liverpool acertou a contratação de Keita em agosto por 48 milhões de libras, mas o acordo com o RB Leipzig previa a chegada do reforço somente após o fim da temporada 2017/2018. Com a saída de Philippe Coutinho para o Barcelona, no entanto, o clube inglês procurou o time alemão para tentar antecipar a saída, justamente para substituir o brasileiro.