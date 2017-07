RB encara o Desportivo Brasil a fim de buscar ponto mesmo fora

Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

O Rio Branco entra em campo neste sábado, às 15 horas, em jogo contra o time do Desportivo Brasil, em Porto Feliz, pela segunda rodada da primeira fase da Copa Paulista. O time de Americana vem de um empate sem gols em casa, contra o Atibaia, na semana passada, enquanto o adversário foi derrotado fora ante o Taboão da Serra, pelo placar de 1 a 0.

Durante a semana, o técnico Edson Vieira enfatizou os treinos físicos, principal problema do elenco no momento, e também os trabalhos táticos de poscionamento. As boas notícias para o treinador foram as regularizações do centroavante Lucas Duni, ex-Bragantino, e do atacante Frank, ex- Toledo (PR), que treinaram como titulares e devem fazer suas estreias nesta partida.

De acordo com Vieira, o principal objetivo do time de Americana é seguir sem perder nas primeiras partidas, visto que os adversários são equipes que estão se preparando há mais tempo e, sendo assim, têm melhores condições físicas e de entrosamento. Ele acredita que somente a partir do quarto jogo na competição é que o Tigre poderá realmente mostrar seu potencial e almejar melhores atuações até o fim da competição.