RB é batido pela Ferroviária em último jogo-treino

Foto: Ferroviária / Divulgação

A preparação do Rio Branco para o Campeonato Paulista da Série A3 foi encerrada com derrota. Na manhã desta quarta-feira (10), o Tigre perdeu para a Ferroviária por 3 a 1, em seu último jogo-treino na pré-temporada. A Locomotiva se prepara para disputar a Série A1 do Paulistão.

A atividade, realizada no clube HWT Sports, em Bragança Paulista, foi dividida em três períodos – o primeiro com 45 minutos, quando os dois treinadores escalaram seus titulares, e outros dois com 30 minutos, quando várias alterações foram feitas.

Na primeira etapa, a Ferroviária marcou dois gols, com Misael e Léo Castro, enquanto Reinaldo descontou para o Rio Branco. Já no terceiro tempo, Moacir fechou o placar.