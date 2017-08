Ramon nega atrito entre jogadores do Vasco e Milton Mendes: ‘Ninguém comemorou’

Um dia após ser demitido pela diretoria do Vasco, o técnico Milton Mendes compareceu nesta terça-feira a São Januário para se despedir dos jogadores do clube. A revelação do encontro foi realizada pelo lateral-esquerdo Ramon em entrevista coletiva, também sendo feita para assegurar que não havia problemas de relacionamento graves entre o treinador e o elenco.

Milton Mendes teria tido atrito com alguns jogadores do Vasco, sendo que o conflito com o zagueiro Rodrigo, hoje na Ponte Preta, até se tornou público. Ramon negou, porém, a versão de que alguns jogadores teriam comemorado a demissão do treinador e garantiu que a despedida do treinador do elenco nesta terça-feira foi cordial.

LEIA TAMBÉM: Alexandre Gallo saca Cleiton Xavier em sua estreia pelo Vitória contra São Paulo

“Somos cobrados por resultados e foram cinco jogos sem vitória. Ontem aqui, o presidente e o Milton informaram que chegaram a um acordo e fizeram o que era melhor para o Vasco. O nosso presidente não é de fazer isso e optou por isso é porque enxerga que será melhor para o clube. Nós jogadores temos que olhar para frente e pensar no futuro. O Milton foi um cara que me abriu as portas, que me defendeu, deu confiança e me colocou para jogar. Só tenho a agradecê-lo por tudo que fez por mim. Nosso grupo não comemorou a saída, tanto é que ele esteve aqui hoje para se despedir de todos nós. Foi uma conversa muito boa e ele saiu em paz”, afirmou.