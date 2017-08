Ramon ironiza falta de pênaltis a favor do Vasco no Brasileiro: ‘Muito estranho’

O lateral-esquerdo Ramon, do Vasco, ironizou em coletiva de imprensa nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a falta de pênaltis marcados a favor do clube cruzmaltino até aqui no Campeonato Brasileiro. Sem citar as justificativas para a ausência de marcações, o jogador critica a arbitragem na competição nacional.

“É estranho. Por mais que não tenhamos saldo grande, chegamos bastante na área. Houve lances que não marcaram o pênalti. Foram 20 jogos e nenhum marcado, acho muito estranho”, enfatizou o lateral vascaíno.

Ramon também projetou a forma como o time carioca deveria se comportar e as dificuldades que a equipe encontrará na partida contra o Bahia, no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela 21ª rodada do Brasileirão.