Rafael Moura exalta necessidade de vencer e lamenta irregularidade do Atlético-MG

“Ainda não alcançamos uma regularidade no campeonato. É o que a gente busca, a gente quer encontrar esse equilíbrio. Acho que, taticamente, a gente já conseguiu. Nos últimos jogos o time melhorou o padrão de jogo. Essa última derrota foi um resultado muito ruim pelo que a gente apresentou durante o jogo. Contra o Flamengo também conseguimos jogar melhor, com mais toque de bola e troca de posições”, analisou o Rafael Moura.

Após ter vencido o Flamengo por 2 a 0, em Belo Horizonte, o time atleticano voltou a ficar mais pressionado ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã, na última segunda-feira, pela 21ª rodada do torneio nacional.

O atacante Rafael Moura, do Atlético Mineiro, destacou em entrevista coletiva nesta quarta-feira a importância de o time conquistar uma vitória sobre a Ponte Preta no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para dar início à reabilitação da equipe no Brasileirão.

No entanto, a derrota do time mineiro para o Fluminense teve um aspecto positivo: o meia Valdívia marcou o seu primeiro gol pela equipe atleticana. O jogador comemorou o fato, mas enfatizou a necessidade de vitória sobre o time ponte-pretano para a equipe mineira voltar a engrenar no Brasileirão.

“Estava precisando desse gol. Graças a Deus, no jogo contra o Fluminense eu pude marcar. Para mim, é um gol importante para o resto da caminhada no campeonato. Infelizmente, a vitória não veio. Mas sempre estamos pensando no próximo jogo. Temos que dar a vida contra a Ponte para poder vencer”, enfatizou o meio-campista, também em entrevista coletiva nesta quarta.

O Atlético Mineiro ocupa a 13ª colocação na competição nacional, com 26 pontos, apenas três à frente do São Paulo. O clube está distante quatro pontos do rival Cruzeiro, primeiro do G6 (grupo dos clubes que garantem vaga na Copa Libertadores). Por outro lado, a equipe alvinegra tem somente três pontos de vantagem para o São Paulo, clube que hoje encabeça a zona de rebaixamento.

TREINO – O elenco atleticano se reapresentou na manha desta quarta na Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Depois da falta da última terça, os jogadores que iniciaram a partida contra o Fluminense fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia de musculação. Os demais foram para o campo e participaram de trabalhos táticos e técnicos sob o comando do treinador Rogério Micale.

O zagueiro Gabriel, que se recupera de uma pancada na região da costela, esteve entre os jogadores que se exercitaram na academia, enquanto o também defensor Felipe Santana realizou tratamento de um edema na coxa. Ambos desfalcaram o Atlético na partida diante do Fluminense. O volante Gustavo Blanco, por sua vez, deu continuidade à fisioterapia para curar uma tendinite no tornozelo esquerdo.