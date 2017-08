Rafael Marques pede paciência com jovens após derrota do Vasco no Brasileirão

Rafael Marques projeta uma partida diferente diante do Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 20 horas, no mesmo estádio Raulino de Oliveira, palco da derrota para o Atlético Paranaense. Para o defensor, o time cruzeirense terá outra postura, talvez menos defensiva.

“Todo jogador tem sua importância dentro do elenco, tanto jovem quanto experiente. Cabe aos mais experientes dar tranquilidade necessária para os jovens. Confiança e tranquilidade é tudo que precisam para chegar dentro de campo”, destacou o experiente defensor, de 33 anos, que tem passagens por outros grandes clubes do País como Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio.

O zagueiro Rafael Marques, do Vasco, reforçou em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro, onde a equipe treinou, a necessidade de dar suporte aos jogadores mais jovens do elenco após a derrota para o Atlético Paranaense por 1 a 0, na última segunda, em Volta Redonda (RJ), pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A utilização de atletas da base vascaína tem sido frequente nesta temporada.

“Cada jogo é uma história. O Cruzeiro é uma equipe que joga dentro de casa procurando o ataque, fora também. Tem jogadores de muita qualidade. Talvez não tenham jogadores com tanto poder de marcação, mas se empenham. Sabemos que vai ser um grande jogo”, analisou Rafael Marques.

Para o duelo contra os mineiros, o técnico Milton Mendes ainda não deverá contar com o atacante Luís Fabiano, que faz um trabalho de prevenção de lesões para minimizar dores no quadril e no joelho. O jogador iniciou o treino desta terça-feira com os demais integrantes do elenco, mas foi poupado da fase final das atividades e não jogará contra o Cruzeiro.

O time cruzmaltino – que ocupa a oitava posição no Brasileirão, com 23 pontos – deverá finalizar a preparação para o jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, novamente no CT João Havelange, em Pinheiral, município situado na região sul do Rio de Janeiro.