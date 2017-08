Rafael Carioca cobra Atlético-MG após eliminação e diz que G6 virou obrigação

O elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta quinta-feira após a decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, ao empatar com o Jorge Wilstermann (Bolívia) por 0 a 0, e iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

E depois dos titulares fazerem um trabalho regenerativo, o volante Rafael Carioca concedeu uma entrevista coletiva avisando que virou obrigação garantir uma vaga no G6, grupo dos seis primeiros colocados do Brasileirão que garante uma vaga na próxima Libertadores. Repetiu, assim, o discurso do presidente Daniel Nepomuceno, que fez a mesma cobrança após a eliminação.

LEIA TAMBÉM: Documentos confidenciais da ABCD citam suspeitas de doping de atletas da seleção

“Não tem mais desculpa. Agora só vamos jogar uma vez por semana”, destacou o volante. “Rebaixamento não passa pela nossa cabeça e o que passa é brigar pela Copa Libertadores, o que na minha opinião é obrigação por tudo o que foi planejado e pelo elenco que tem. Só ganhar o Campeonato Mineiro é pouco”.