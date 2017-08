Rafael Borel pede liberação do Rio Branco

O lateral-esquerdo Rafael Borel deve ser mais um jogador a deixar o Rio Branco durante a Copa Paulista. Após ter voltado a sentir uma antiga lesão na coxa esquerda e não ter uma previsão de sua volta aos gramados, o atleta manifestou o interesse de se tratar perto de seus familiares, na Bahia, e pediu a rescisão de contrato à diretoria. O técnico Edson Vieira só pediu uma última conversa com Borel antes de liberá-lo.

O ala foi titular do Tigre nas duas primeiras rodadas da competição e já vinha sendo cotado para permanecer para a Série A3 de 2018. Nesta Copa Paulista, o alvinegro perdeu outro atleta: o meia Jonathan Bispo, negociado com o futebol libanês. O clube de Americana também chegou a contratar o volante Bruno Rodrigues, mas ele não pôde ser inscrito por ter excedido o limite de transferências na temporada.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Desde a lesão de Borel, o Rio Branco tem improvisado no setor esquerdo com o lateral-direito Pablo. Na última semana, Michel foi contratado para a posição e deve fazer a sua estreia diante do Atibaia, em Indaiatuba, nesta sexta-feira, às 15h30. Para o duelo, o Rio Branco também espera contar com o prata da casa Nicolas, escolhido para ser inscrito no lugar do volante Bismarck, que sofreu uma fratura na tíbia e está fora da competição.