Raça Sport Clube é confirmado em torneio internacional

O Raça Sport Club, de Hortolândia, jogará sua primeira competição internacional neste ano. O clube recebeu nesta semana o convite para a disputa do MIC (Copa Internacional do Mediterrâneo, na sigla em português), que ocorre de 11 a 16 de abril, na Espanha.

O torneio é um dos principais de categorias de base da Europa e já tem a presença confirmada de gigantes como Atlético de Madri, Barcelona, Real Madri, Bayern de Munique, Shakhtar Donetsk e Valencia.

Para reforçar o time Sub-17 que vai viajar para o MIC, o Raça realizará uma seletiva no dia 10 de fevereiro no Centro de Treinamento do Clube, na estrada da Rhodia, km 15, em Campinas. Podem participar jogadores nascidos entre 1998 a 2000.

As inscrições, no valor de R$ 150, devem ser feitas até dia 6 pelo site www.racaclub.com.br/peneira-mic17. Serão selecionados três atletas que vão integrar a equipe e ganhar a viagem.