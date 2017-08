Rabiot enaltece chegada de Neymar: ‘Será o algo a mais ao Paris Saint-Germain’

O volante Adrien Rabiot avaliou nesta quinta-feira a impactante chegada de Neymar ao Paris Saint-Germain. E, demonstrando entusiasmo com a contratação, o jogador garantiu que o atacante brasileiro fará o time francês subir de patamar.

“Estamos muito felizes com a chegada dele porque é um grande jogador. Ele será o algo a mais ao time e nos ajudará com seus gols”, destacou o volante francês. “E ele se adaptará facilmente devido à presença dos outros jogadores brasileiros no elenco. Ele também é jovem, então estamos interessados nos mesmos objetivos, não tenho dúvida”.

LEIA TAMBÉM: Vasco muda contra o Cruzeiro para se recuperar de derrota na rodada passada

Sobre a apresentação de Neymar no último final de semana, que contou até com uma homenagem na Torre Eiffel, Rabiot ponderou que o elenco estava mais concentrado no jogo do último sábado contra o Amiens, válido pela estreia do Campeonato Francês e vencido pelo Paris Saint-Germain por 2 a 0.