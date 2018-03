Desde 1962: 15 Copas do Mundo em uma coleção

Se você se acha fanático por sua coleção de figurinhas da Copa do Mundo, é porque ainda não conhece José Antonio Brenna, de Americana. O comerciante de 69 anos coleciona álbuns da Copa desde 1962 e guarda em sua casa mais de 250 livros ilustrados, os quais trata quase como filhos de tão bem conservados que estão. Com frequência, ele os retira das caixas onde estão armazenados para colar novamente algum cromo ou outro que tenha se soltado e também para não deixar que as folhas de papel envelheçam com o passar do tempo.

Com a chegada do álbum da Copa do Mundo da Rússia nesta semana, Brenna já tratou de comprar mais de 300 pacotinhos para completar a coleção o quanto antes. Como cada envelope contém cinco figurinhas, a quantidade já deve dar e sobrar para preencher os 682 cromos do livro ilustrado e também o de sua neta, de 7 anos, que ele pretende ajudar na coleção também. “Só falta colar”, diz.

Brenna lembra que sua mania por colecionar figurinhas começou em 1958, quando completou o álbum do Campeonato Brasileiro. Eram tempos bem diferentes, segundo ele. “As figurinhas vinham junto com chiclete, e a gente colava com uma mistura de trigo com água”, conta.

A paixão pelos cromos foi tanta que, quando cresceu, o colecionador passou a trabalhar até numa banca de jornais, justamente para ter contato imediato com os novos álbuns assim que eram lançados. Atualmente, ele é dono de uma papelaria no Jardim São Paulo. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A relação de álbuns de figurinhas que Brenna tem em sua residência é de impressionar. São coleções dos álbuns da Copa do Mundo de 1962 para cá – dos cinco títulos mundiais do Brasil, só da Copa de 1958 ele não tem a recordação –, de Copa das Confederações, Copa América, Copa do Mundo de Futebol Feminino, Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano… Até os antigos álbuns de figurinha do esporte amador de Americana ele tem.

Tais relíquias valeriam fortuna se fossem vendidas a colecionadores de todo o País, mas Brenna sequer cogita discutir o assunto. “Já vieram aqui tentar comprar alguns dos meus álbuns, mas não tem nem papo. Não tem preço, não consigo ficar sem eles. É uma coisa que estou sempre olhando, sempre fiz muitas amizades por isso. Não vendo”, crava.

O comerciante faz parte de um grupo de colecionadores de Americana que se reúne esporadicamente para tirar cópias de uma publicação ou outra, ou para combinar uma coleção juntos. O grupo, que no passado teve 32 integrantes, se reduziu a apenas cinco atualmente.