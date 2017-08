Quatro anos após saída, Jesús Navas retorna ao Sevilla

O Sevilla explicou que Navas assinou um contrato válido por quatro anos com o Sevilla. O meia chegou pela primeira vez ao time espanhol quando tinha apenas 15 anos, para as divisões de base, tendo feito a sua estreia em novembro de 2003, naquela que foi a primeira de 393 partidas pelo Sevilla.

Jesús Navas está de volta ao Sevilla. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação do meia, que deixou o time espanhol em 2013, para se transferir ao Manchester City. E agora ele retorna gratuitamente, pois o seu contrato com o time inglês chegou ao fim ao término da temporada 2016/2017 do futebol europeu.

Agora ele retorna gratuitamente ao Sevilla depois de defender o clube de Manchester nos últimos quatro anos, com a conquista de um título do Campeonato Inglês, na temporada 2013/2014, e dois da Copa da Liga Inglesa, em 2013/2014 e 2015/2016. Além disso, Navas também possui passagem de sucesso pela seleção espanhola, tendo vencido a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.

Ao oficializar a contratação de Navas, o Sevilla chamou a atenção por um vídeo publicado no YouTube. No clipe, uma pessoa é encapuzada em uma rua e colocado no porta-malas de um carro que segue até o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Lá, o capuz é retirado, com Navas visualizando a casa do clube e sorrindo. O vídeo se encerra com a inscrição “É nosso”.

Quarto colocado no último Campeonato Espanhol, o Sevilla vai participar dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa e já fez outras contratações relevantes para a próxima temporada, o que incluiu as chegadas de nomes como os de Éver Banega, Luis Muriel e Nolito ao time do brasileiro Paulo Henrique Ganso e dirigido por Eduardo Berizzo.