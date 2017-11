Quarto goleiro do Corinthians reclama de reserva de Caíque em duelo e é afastado

Faltando poucas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e estando cada vez mais próximo de garantir o título da competição, o líder Corinthians enfrenta um problema interno poucas horas antes da partida contra o Avaí, marcada para começar às 19 horas deste sábado, no Itaquerão. Após a convocação de Cássio para a seleção e a lesão sofrida pelo goleiro Walter na partida diante do Atlético-PR, o preferido da comissão técnica para entrar em campo neste sábado foi Caíque França, em uma decisão que gerou conflito com outro goleiro do elenco, Matheus Vidotto.

Ao ver que não seria escolhido como titular para o jogo contra o time catarinense, o jogador de 24 anos se irritou e chegou a “desafiar” a diretoria corintiana, afirmando que, caso não fosse escalado na partida contra o Avaí, preferia ser negociado. A atitude gerou o afastamento do jogador, que não ficará no banco de reservas no confronto deste sábado.

LEIA TAMBÉM: Apesar de derrota e oscilações, Dorival vê São Paulo em evolução

Sem Cássio, Walter e Matheus Vidotto, o time alvinegro fica apenas com Caíque França e Felipe, que veio das categorias de base, para compor o elenco. Matheus ainda não atuou nenhuma vez na temporada, ao contrário de Caíque, que fará o seu segundo jogo como titular, e o quarto no ano.