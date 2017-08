Quarteto do Timão tem ansiedade para ser convocado

Cássio, Fagner, Rodriguinho e Jô deverão estar com a cabeça longe no treino da manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. No momento em que estiverem no gramado para mais uma atividade comandada pelo técnico Fábio Carille, Tite estará convocando a seleção brasileira para dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O quarteto pode estar presente na lista.

A informação que chegou da CBF para membros da comissão técnica do Corinthians é que os quatro estão bem cotados com Tite, mas não há certeza que de estarão na lista. Por isso, voltarão a atenção para a convocação da seleção brasileira, a partir das 11 horas desta quinta-feira. O treino alvinegro inicia às 10 horas.

Um fator que aumenta a confiança dos corintianos é que Tite já disse que dará maior atenção para os atletas que atuam no futebol brasileiro e que vai aproveitar os jogos restantes nas Eliminatórias para fazer testes, pois o Brasil já garantiu a vaga para a Copa na Rússia.