Quartas de final agitam o Iate neste fim de semana

As quartas de final do Campeonato Interno de Futebol Minicampo João Batista Giordano, disputado no Iate Clube, começam neste sábado. Às 15h15, New Sport e Nossa Casinha abrem o mata-mata. Na sequência, jogam Vistoria São Paulo e Orion Cores, às 16h30. Amanhã, os últimos dois semifinalistas serão conhecidos nos confrontos entre Factoplast x Instituto OD (9 horas) e Asa Vita x Multimalhas (10h). Os duelos serão realizados em jogo único e, em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No Clube do Bosque e na Sede Náutica do Rio Branco, os campeonatos internos vão para a penúltima rodada da primeira fase. No Campeonato Esquilo, do Bosque, são sete times participantes e somente os três primeiros avançam diretamente para as semifinais, enquanto os outros quatro passarão pela repescagem. Por enquanto, ainda não há nenhum classificado antecipadamente. A classificação tem Criarte (20), Orion Cores (17), Castor (17), Líder Contábil (17), Armec (13), Z Sport (12) e Varejão Tatu (12).

Já na Sede Náutica, a penúltima rodada da categoria Sênior já ocorreu na quinta-feira, enquanto hoje estão programados os jogos da categoria Jovens. A classificação do Sênior tem, pela ordem, Casa do Construtor/Max Imóveis (36), Coco Verde/Lojadosportoes.net (28), Mundo Animal (28), Centro Car/Puro Jeans (26), Amantex/Patrimonium Confecções (24), Etiquetas Americana/Tecidos Tardivel (23), Escritórios Lex (22), Microgestão Sistemas (20), Posto Portal/Casa Games (16) e Karisma Odontologia (14).