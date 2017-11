Próximo do título, Carille lembra conselho da mãe: ‘Para que vai pegar isso?’

No dia 21 de dezembro, Fábio Carille recebeu o convite para ser técnico do Corinthians e no dia seguinte, foi anunciado pelo clube como o comandante para essa temporada. Em menos de um ano, ele já ganhou um título, quebrou recordes e está por uma vitória de conquistar o Campeonato Brasileiro. Se dependesse da vontade de sua mãe, Vanda, tudo poderia ter sido diferente.

O treinador, sempre sério em suas entrevistas coletivas, quebrou o protocolo e lembrou o dia em que contou para seus pais que iria ser técnico do Corinthians. “No dia 21, quando o Corinthians me ligou, eu falei: ‘Acho que vou ser convidado para ser técnico do Corinthians’. Meu pai falou: ‘Sério? Vai lá!’ e minha mãe disse: ‘Mas você está tão feliz como auxiliar? Para que vai pegar isso?’. Então, ainda bem que não a ouvi, mas eu a amo mesmo assim”, disse, sorrindo logo em seguida.

LEIA TAMBÉM: Com sete desfalques, Grêmio tenta interromper sequência de derrotas no Brasileiro

Vanda e Joaquim (seu pai) irão assistir ao jogo com o Fluminense no Itaquerão, nesta quarta-feira. Eles e um grupo de amigos do Carille viajarão de Sertãozinho para acompanhar a partida que pode dar o título antecipado ao time paulista.