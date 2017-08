Proximidade com Cuca ajuda a acelerar retorno de Moisés ao Palmeiras

Foram cerca de cinco meses e meio entre uma complicada cirurgia no joelho esquerdo e o retorno aos gramados. A recuperação surpreendente de Moisés, do Palmeiras, terá o capítulo final neste domingo, com o jogador presente na partida contra o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, para coroar um longo trabalho da comissão técnica e, em especial, do treinador Cuca.

O rompimento de dois ligamentos (anterior cruzado e medial) sofrido contra o Linense, no Campeonato Paulista, tiraram do Palmeiras o novo camisa 10. Moisés recebeu o número neste ano por ter se destacado no Campeonato Brasileiro no passado. Escolhido entre a seleção da competição, ele evoluiu graças ao trabalho do técnico Cuca em 2016.

LEIA TAMBÉM: Roger valoriza empate e culpa tropeços em casa por campanha ruim do Atlético-MG

Novamente neste ano, após retornar ao cargo em maio, Cuca tratou de dar atenção especial a Moisés. Logo no recomeço no clube, o técnico admitiu que tentava procurar no esquema tático alguém que desempenhasse a mesma função do meia. “Nós nos falamos muito nos últimos meses. Almoçamos juntos hoje. Estou muito feliz que ele pode retornar”, afirmou o Cuca nesta sexta.