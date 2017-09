Promessas, Murilo e Raniel celebram chance de disputar final pelo Cruzeiro

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo será ainda mais especial para dois jogadores do Cruzeiro: o zagueiro Murilo e o atacante Raniel. Promessas do clube, ambos conquistaram espaço no time durante a temporada e agora vivem a expectativa de levantarem a taça de um torneio nacional logo nos primeiros passos que dão entre os profissionais.

Murilo foi se firmando na equipe, conquistou a confiança do técnico Mano Menezes e formará a dupla de zaga titular com Léo. E ele admite que a oportunidade de jogar as partidas decisivas no Maracanã e no Mineirão representam a realização de um sonho.

“Estou muito feliz por disputar essa final, é um sonho que está se realizando. Estamos no caminho certo e espero ter a chance de levantar meu primeiro título no profissional. Na base do Cruzeiro fui preparado para conquistar títulos e agora terei minha primeira oportunidade nacional”, finalizou.