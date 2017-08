Projeto tenta acabar com exigência da Certidão Negativa de Débitos para clubes

A luta dos clubes do futebol brasileiro para se livrar da obrigatoriedade da apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) para evitar que sejam rebaixados de divisão nos campeonatos a partir do próximo ano ganhou um forte aliado. Um projeto de lei apresentado há um mês pelo deputado federal Vicente Cândido (PT-SP) propõe acabar com essa exigência. Ainda não há prazo para apreciação da proposta, mas foi requerido regime de urgência.

Vice-presidente de relações internacionais da CBF, Vicente Cândido é um dos membros da Bancada da Bola. Ele encabeça o projeto que também tem como autores Andrés Sanchez (PT-SP, ex-presidente do Corinthians), Rogério Marinho (PSDB-RN, ex-diretor do ABC) e José Rocha (PR-BA, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vitória).

A CND, comprovante de situação regular em relação a dívidas tributárias e fiscais, foi uma das exigências do Profut, o programa de refinanciamento de dívidas dos clubes governo federal criado em 2015. Mas também é requerido pela Lei Pelé, de 1998, e pelo Estatuto do Torcedor, de 2003.