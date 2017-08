Projeto de treinamento de goleiros com Mauri Lima em Americana ainda recebe inscrições

Mauri Lima, treinador de goleiros do Corinthians, vai realizar treinamentos com os participantes do Projeto Treinar na Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, neste sábado (2) às 14h30. O projeto é desenvolvido pela marca espanhola HO Soccer e ainda recebe inscrições; para participar é necessário utilizar uma luva de goleiros da marca. A entrada no evento é gratuita e aberta ao público. A Escola de Goleiros está localizada na Rua Jaime Gabriel dos Santos, 267. Foto: Imprensa-Divulgação

O Projeto Treinar foi desenvolvido em parceria com o treinador Mauri Lima. Uma vez ao mês haverá treinamento gratuito para os clientes goleiros da marca, com o principal objetivo de ajudar na formação, desenvolvimento da cidadania e boa conduta social dos participantes. Para participar do projeto, é preciso ter no mínimo 7 anos de idade.

