Procuradoria do STJD denuncia Vizeu, Rhodolfo e o árbitro de jogo do Flamengo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta quinta-feira o centroavante Felipe Vizeu e o zagueiro Rhodolfo, do Flamengo. Os dois discutiram e trocaram agressões em campo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos atletas, o árbitro do jogo, o mato-grossense Wagner Reway, também foi incluso na denúncia por não coibir a violência e deixar de punir Felipe Vizeu na comemoração do gol. Ele responderá por dupla infração ao artigo 260 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Por cada ato, pode receber suspensão de 30 a 180 dias, além de multa que pode variar entre R$ 100 e R$ 1 mil.

Rhodolfo agrediu Felipe Vizeu com um soco no região do baço, por trás, após os dois discutirem dentro da grande área do Flamengo, no final do primeiro tempo. A Procuradoria enquadrou o zagueiro por dupla agressão física (artigo 254-A) e por ameaçar o adversário (artigo 243-C), ambos do CBJD. A agressão tem como pena suspensão de quatro a 12 jogos, enquanto que a ameaça pode render multa de até R$ 100 mil e suspensão de 30 a 120 dias.