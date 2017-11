Previsão de austeridade desafia planos do São Paulo para a temporada de 2018

A semana que vem será decisiva para o próximo ano do São Paulo. O Conselho de Administração se reunirá nesta segunda-feira para terminar de discutir e aprovar o orçamento do clube para 2018. Na próxima temporada, uma das principais preocupações é evitar que o time seja afetado por possíveis baixas no elenco, como aconteceu em 2017. E isso tudo passa pelas definições do orçamento.

O órgão quer que a diretoria do São Paulo se comprometa a cumprir o planejamento que começa a ser discutido. Para isso, espera que os dirigentes apresentem neste encontro um plano de metas para baixar as dívidas e as despesas em 2018 e defina objetivamente formas de cumprir o orçamento da temporada, sem afetar a competitividade do time.

O Conselho ainda discute o que fazer com o dinheiro da venda de jogadores: quanto o São Paulo deve investir para repor as peças e quanto deve ser usado para amortização de dívidas. Uma definição sobre isso pode se tornar regra dentro do clube. Depois de ser aprovado no Conselho de Administração, o planejamento ainda passará pelo Conselho Deliberativo.