Pressionado, Bahia busca vitória contra Atlético-GO fora de casa pelo Brasileirão

O Bahia tentará se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda se reabilitar da derrota em casa na rodada passada – para o Botafogo – nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, diante do Atlético Goianiense, lanterna da competição, em jogo que encerrará a 23.ª rodada do Nacional.

Após um início animador com a goleada por 6 a 2 sobre o Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão, a equipe tricolor baiana – que se reforçou bastante para a temporada – oscilou muito e não conseguiu engrenar uma sequência que lhe colocasse em uma posição confortável na tabela de classificação. Com 26 pontos, o time luta para se manter na Série A em 2018.

LEIA TAMBÉM: Carille antecipa escalação de Paulo Roberto no Corinthians contra o Grêmio

Durante a semana, integrantes da principal torcida organizada do clube – Bamor – se reuniram com atletas e membros da comissão técnica para cobrar melhores resultados. O encontro ocorreu no centro de treinamento do Bahia, em Salvador. Os torcedores exigiram, em texto publicado em uma rede social, “trabalho árduo e contínuo, aliado à raça dentro de campo”.