Presidente minimiza reformulação e coloca Atlético-MG na briga pelo Brasileirão

A perda de alguns consagrados jogadores, como Fred, Robinho e Marcos Rocha, não mudará as pretensões do Atlético Mineiro para a temporada. Embora a equipe esteja fora da Libertadores, o novo presidente Sérgio Sette Câmara assegurou nesta terça-feira que o time entrará forte na briga pelo Campeonato Brasileiro.

“Embora estejamos fora da Libertadores, esse será um ano em que o Atlético pode vir muito forte nos dois campeonatos nacionais, tanto na Copa do Brasil quanto, principalmente, no Campeonato Brasileiro, que é sem dúvida aquele que eu particularmente mais almejo”, projetou o dirigente.

Para Sette Câmara, a chegada de jovens jogadores como Róger Guedes e Erik, contratados do Palmeiras, rejuvenesceu o elenco e pode resgatar uma tradição do time. “O Atlético-MG em 2018 é um time pé no chão, mas nem por isso vai deixar de ser um Atlético forte. Nós estamos fazendo uma reformulação no elenco e trouxemos mais juventude, sem perder qualidade. Vai ser um time muito veloz, voltará a ser uma equipe que sempre sufocou os seus adversários no Independência.”