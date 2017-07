Presidente do Sport ameaça acionar Justiça caso Diego Souza não retorne ao clube

O presidente do Sport, Arnaldo Barros, disse nesta segunda-feira que confia no retorno do atacante Diego Souza ao clube após pedir dispensa e não viajar com o elenco para enfrentar o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente, o clube confia no desejo de permanência do jogador apesar do interesse do Palmeiras e pensa em acionar a Justiça caso ele não se reapresente.

“Temos a esperança de que ele retorne logo. Se por acaso não retornar, vamos procurar os meios jurídicos e administrativos existentes para que se manifeste. Sabemos como tratar as questões, os interesses do Sport sempre serão preservados”, afirmou Barros em entrevista à Radio Jornal, do Recife. No sábado Diego Souza pediu para não viajar ao Paraná para cuidar de problemas pessoais.

Se entrasse em campo no Couto Pereira nesta segunda-feira, Diego Souza completaria o sétimo jogo no Campeonato Brasileiro pelo Sport e, assim, tornaria inviável a transferência para o Palmeiras, clube que tem procurado se reforçar com o atacante nas últimas semanas. “Ele disse que teve um problema sério e precisou viajar na madrugada ao Rio. Nós não vemos até agora nenhum motivo para não acreditar nas palavras do nosso atleta, que tem abertura e canal com todos os dirigentes e com a presidência”, afirmou Barros.