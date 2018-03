Presidente do Santos dará depoimento em investigação de manipulação na eleição

O Santos informou nesta quarta-feira que seu presidente, José Carlos Peres, prestará depoimento na quinta para a investigação de uma suposta manipulação dos votos na eleição do clube. Ele é um dos acusadores na suspeita de fraude que beneficiaria o antigo mandatário, Modesto Roma Júnior.

O depoimento de José Carlos Peres acontecerá no 2º Distrito Policial da cidade de Santos. Além dele, Andres Rueda, também candidato à presidência naquela eleição e atual membro do comitê de gestão do clube, falará com os investigadores.

“Mais de três mil pessoas se associaram ao Santos Futebol Clube entre julho e novembro de 2016, últimos meses do prazo para poder votar nas eleições presidenciais do clube do ano seguinte. A situação foi alvo de denúncia pela imprensa antes do pleito ser realizado, o que motivou a adoção de medidas preventivas por parte dos então candidatos de oposição José Carlos Peres, Andres Rueda e Nabil Khaznadar, incluindo solicitação de extensa investigação por parte do Ministério Público, que culminou na investigação em andamento”, explicou o Santos.

Os eleitores foram divididos por ordem de tempo de associação, sendo que os mais novos filiados eram colocados nas últimas urnas. Foram justamente estas – a de número 10 em Santos e 5 em São Paulo – que apontaram um resultado discrepante, com imensa maioria de votos para Modesto. A situação ampliou a suspeita já existente por parte de José Carlos Peres e Andres Rueda.

De acordo com a nota divulgada pelo Santos, “até estrangeiros que sequer falavam o português apareceram para votar e, quando indagados sobre o processo eleitoral, apenas indicavam a orientação que tinham recebido para seus votos”. “A exposição pública da situação foi fundamental para expurgar os votos suspeitos, contribuindo para que a vontade dos santistas fosse efetivamente respeitada.”

Apesar do suposto fraude, a vitória foi de José Carlos Peres, com 32,6% dos votos. “Embora a suspeita ação não tenha sido suficiente para interferir no resultado das eleições, as investigações continuaram e, agora, demonstram que vão alcançar os responsáveis por tentar ludibriar os santistas”, apontou o clube.