Presidente do Palmeiras veta chance de negociar proposta por Dudu

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, descartou nesta segunda-feira a possibilidade de o Palmeiras negociar o atacante Dudu. Apesar do interesse do Besiktas, da Turquia, a vontade do dirigente é manter o jogador, por quem o clube investiu em janeiro cerca de R$ 12,5 milhões para adquirir os 50% dos direitos econômicos restantes e prolongar o contrato até 2020.

“O Palmeiras não tem nenhum interesse em ouvir proposta sobre Dudu neste momento”, disse Galiotte em comunicado enviado pela assessoria de imprensa do clube. O presidente está licenciado do clube por 20 dias para viajar à Espanha, onde vai negociar com o Barcelona o empréstimo do meia Vitinho ao plantel B da equipe.

Dudu chegou ao clube em 2015, após ser negociado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O interesse do Besiktas pelo atacante é recorrente e se intensificou durante o primeiro semestre deste ano. Em entrevista coletiva na última semana, o jogador reiterou a vontade de permanecer no Palmeiras para poder conquistar a Copa Libertadores.