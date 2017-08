Presidente se aproxima para conter problemas

Foto: Cesar Grecco - Ag. Palmeiras - Divulgação

Os treinos do Palmeiras passaram a ter a presença mais recorrente à beira do gramado do presidente do clube, Maurício Galiotte, nas últimas semanas. Em um momento difícil na temporada, com pressão interna nos bastidores pelas eliminações na Copa do Brasil e Copa Libertadores, o dirigente procurou se aproximar do elenco para amenizar problemas.

Os resultados ruins, por contrastarem com as expectativas elevadas do começo do ano, deixaram os jogadores pressionados. Semanas atrás, o técnico Cuca chegou a colocar o cargo à disposição pouco depois de brigar com o volante Felipe Melo. A diretoria precisou contornar essa situação, assim como tenta marcar presença mais constante com o elenco para passar confiança e dissipar o ambiente de insegurança.

As quedas nas duas competições, além de deixarem o Palmeiras com chances remotas de título neste ano, causaram questionamentos internos. A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, divulgou um comunicado com críticas à cúpula. Já no conselho deliberativo se intensificaram as críticas e os pedidos pela saída do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, responsável pelo planejamento e montagem do elenco.