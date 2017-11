Presidente do Grêmio põe Libertadores em suspeição por erro de árbitro: ‘Roubado’

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, colocou sob suspeição a lisura da organização da Copa Libertadores devido à arbitragem do chileno Júlio Bascuñan na vitória por 1 a 0 do time gaúcho sobre o Lanús, da Argentina, na primeira partida da final da competição, nesta quarta-feira à noite, em Porto Alegre.

O principal motivo da reclamação do dirigente gremista foi a não marcação de uma pênalti sobre o atacante Jael aos 50 minutos do segundo tempo do jogo. Bascuñan encerrou a partida logo após o lance sem realizar a consulta ao árbitro de vídeo, recurso que estava disponível para a arbitragem.

LEIA TAMBÉM: Diolei vai comandar o Rio Branco na Copinha

Romildo Bolzan afirmou que o clube tricolor gaúcho foi prejudicado pela negativa do árbitro em utilizar a tecnologia do vídeo para rever a jogada polêmica e prometeu tomar providências junto à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), organizadora do torneio continental.