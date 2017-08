Presidente do Goiás renuncia e nova diretoria demite Argel Fucks

A péssima campanha do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro resultou nesta sexta-feira em mudanças drásticas. E a primeira delas foi a renúncia do presidente Sérgio Rassi, que deixou o comando do clube e será substituído por Marcelo Gonçalves Almeida, um de seus vices.

“Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira, na sala de coletivas do estádio Hailé Pinheiro, Sérgio Rassi comunicou que renunciou ao cargo de presidente executivo do Goiás Esporte Clube, que será ocupado por um de seus vices, Marcelo Gonçalves Almeida”, comunicou o clube em seu site oficial.

LEIA TAMBÉM: Micale reconhece 'frustração' com gol sofrido no fim e derrota do Atlético-MG

Logo após a renúncia de Sérgio Rassi, contudo, outra importante medida foi anunciada: a demissão do técnico Argel Fucks, que havia assumido o comando do time há pouco mais de um mês.