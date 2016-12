A Chapecoense deve acertar nos próximos dias com mais um reforço nesta reconstrução do clube para 2017. O lateral-direito uruguaio Emilio Zeballos, do Defensor Sporting, negocia com a equipe catarinense e pode chegar por empréstimo de uma temporada no início do ano que vem.

A informação da negociação em estágio avançado foi dada pelo presidente do Defensor, Daniel Jablonka. “A possibilidade de que Emilio Zeballos vá jogar na Chapecoense surge do contato com o ex-gerente do Grêmio, Rui Costa, que já o conhecia”, explicou em entrevista ao jornal El País do Uruguai.

De fato, Rui Costa observa Zeballos já há algum tempo e chegou a ficar bastante próximo de levá-lo para o Grêmio no início do ano, mas o negócio não foi concretizado. Agora, no entanto, o dirigente conseguiu avançar na negociação e deve finalizar o acerto.

Caso seja confirmado, Zeballos seria o quinto reforço oficializado pela Chapecoense para 2017. Na última sexta-feira, o presidente do clube, Plínio David De Nes Filho, confirmou os quatro primeiros contratados: o goleiro Elias, do Juventude, o zagueiro Douglas Grolli, do Cruzeiro, o meia Dodô, do Atlético-MG, e o atacante Rossi, do Goiás.

A Chapecoense luta para se reconstruir depois do trágico acidente aéreo do fim do mês passado, na Colômbia. O avião que levava a equipe para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, caiu nas cercanias de Medellín e deixou 71 mortos, sendo 19 jogadores do clube catarinense.

