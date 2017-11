Presidente do Botafogo assina contrato para compra do Centro de Treinamento

O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, assinou nesta quinta-feira o contrato de promessa de compra e venda do novo Centro de Treinamento do clube, que fica localizado em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. No discurso, o mandatário fez questão de agradecer os irmãos João Moreira Salles e Walter Salles, que emprestaram dinheiro para a aquisição do espaço.

“Que a força dos irmãos Moreira Salles esteja sempre a nos indicar o melhor caminho, um caminho de dedicação, onde tudo se deve ao Botafogo e nada se deve pedir em troca, nem mesmo a compreensão nos momentos mais difíceis. É um compromisso de vida, de todos nós, pelo restante de vida, nesta vida centenária de glórias que tem o nosso Botafogo. Digo a todos que nada foi fácil para nós, tenho certeza de que nada será fácil no futuro. É assim que nós somos. É assim que o botafoguense supera os seus obstáculos. Tenho certeza de que vamos superar muitos outros”, declarou o mandatário.

O Conselho Deliberativo do clube aprovou o empréstimo de R$ 25 milhões no total. Uma parte, R$ 20,3 milhões, será utilizada para a compra do espaço e resolução de entraves jurídicos. O restante, R$ 4,7 milhões, será para melhorias.