Presidente da liga espanhola diz que PSG ‘está rindo do sistema’

O presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, aumentou o tom das críticas ao Paris Saint-Germain e seus altos investimentos recentes nas contratações de Neymar e Kylian Mbappé ao declarar, nesta quarta-feira, que o clube está “rindo do sistema”.

O Paris Saint-Germain, clube de propriedade de um fundo de investimentos do governo do Catar, adquiriu Neymar ao pagar o valor recorde de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 826 milhões), estipulado na cláusula para rescisão do seu contrato do atacante com o Barcelona, o que privou o futebol espanhol de uma das suas grandes estrelas. Foto: Aisha sahukar / Creative Commons

Tebas defende que o PSG só não está violando as regras de Fair-Play Financeiro da Uefa porque infla os valores dos patrocínios com estatais do Catar, apontando que o clube parisiense afeta o mercado com a sua postura nas negociações.