Presidente corintiano ironiza rival: ‘Gastou R$ 100 milhões e não ganhou nada’

Logo após a vitória sobre o Avaí por 1 a 0, conquistada na noite deste sábado, no Itaquerão, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ironizou o Palmeiras ao responder sobre a montagem do elenco alvinegro e lembrou os valores gastos pelo rival para comparar a situação das duas equipes. Sem citar o nome do adversário, o dirigente alfinetou os insucessos do clube do Palestra Itália nesta temporada.

“Teve time que gastou R$ 100 milhões e não ganhou nada. Eu não gastei. Então, estou à frente”, disse Roberto de Andrade. O Palmeiras, com a ajuda da patrocinadora Crefisa, investiu R$ 116,9 milhões em reforços nesta temporada e não conquistou nenhuma taça.

LEIA TAMBÉM: Joachim Löw classifica cânticos nazistas em Praga como vergonhosos para Alemanha

Em relação à possibilidade de o Corinthians sofrer uma nova debandada, como ocorreu em 2015, o dirigente mais uma vez usou da ironia para minimizar a situação. “Não vamos jogar com dez jogadores por falta de atletas. Se sair alguém virá outro jogador. Pode ficar tranquilo”, respondeu.