Preparador vê União já pronto para estrear

O União Barbarense teve menos de dois meses de pré-temporada para o Campeonato Paulista da Série A3, mas o tempo de preparação foi encarado como suficiente pela comissão técnica. Prova disso é que, a quatro dias da estreia contra a Matonense, em Bebedouro, o preparador físico Wanilton Zambrotti vê o time pronto para aguentar os 90 minutos de partida. O duelo ainda ocorrerá no período da tarde, com possibilidade de forte calor durante o confronto.

“Está tudo dentro do planejado. Todos eles (jogadores) estão aptos a correr com qualidade os 90 minutos de jogo na quarta. No jogo-treino contra o Rio Claro (sábado passado) inclusive fomos muito elogiados pela comissão técnica deles, disseram que demos canseira”, afirmou Zambrotti, que vê o Leão da 13 preparado até mesmo para encarar a “maratona” de 19 rodadas em 63 dias, uma média de uma partida a cada três dias.

“Acredito que os 18 jogadores que vão iniciar a competição já estão aptos a seguir a maratona de jogos. Não tem mais nada a fazer no sentido de preparação física com eles, só mesmo a manutenção antes e depois das partidas. Com o restante do elenco, que são os atletas que chegaram mais recentemente, ainda precisaremos de um trabalho de condicionamento físico para deixar no mesmo nível dos demais”, comentou.