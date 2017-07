Preparador de goleiros da seleção, Taffarel visita Cássio no Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

O preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel, esteve presente nesta segunda-feira no CT do Corinthians para acompanhar de perto o desempenho do goleiro Cássio, que tem chamado a atenção do técnico Tite e deve aparecer nas próximas convocações do time nacional.

Tite está animado com a boa fase do goleiro e passou a observá-lo com mais atenção. Embora tenham trabalhado e conquistado vários títulos juntos na passagem pelo clube paulista, o treinador ainda não chamou o corintiano para a seleção brasileira. Taffarel acompanhou a atividade ao lado do gerente de futebol do Corinthians, Alessandro.

Cássio foi convocado pela última vez em outubro de 2015, para as partidas contra Argentina e Peru, nos dias 12 e 17 de novembro, em Buenos Aires e Salvador, respectivamente, ainda sob o comando do técnico Dunga. Na ocasião, o corintiano não chegou a entrar em campo em nenhuma das duas partidas.