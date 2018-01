Premiação baixa expõe defasagem e pouca atratividade do Paulistão

A temporada 2018 começa nesta quarta-feira para os clubes, com o início da maioria dos Estaduais, com um incentivo pequeno se for levada em consideração apenas a premiação distribuída. Até mesmo o mais valorizado do Brasil, o Campeonato Paulista, oferece um atrativo baixo para o campeão. Quem erguer a taça ganhará R$ 5 milhões, valor 13 vezes menor do que o prêmio da Copa do Brasil e 25% do dinheiro entregue ao vencedor do Campeonato Brasileiro.

A premiação destinada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao campeão é a mesma do ano passado. O segundo colocado ganhará R$ 1,6 milhão. O último reajuste foi antes do Estadual de 2016. Ainda assim, a competição é bem mais rentável do que outros regionais. No Rio, o vencedor receberá cerca de R$ 3,5 milhões pelo título.

Enquanto o Paulista manteve o valor entregue ao campeão, outras competições brasileiras tiveram incremento no incentivo financeiro. O grande salto foi da Copa do Brasil. Em vez dos R$ 13,3 milhões repassados em 2017, nesta temporada serão R$ 68,7 milhões para quem vencer o mata-mata nacional.