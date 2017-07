‘Precisamos pontuar em todas as rodadas’, ressalta Dorival Junior

Foto: Érico Leonan - saopaulofc.net

O empate por 1 a 1 com o Grêmio, ocorrido em jogo realizado na noite da última segunda-feira, no Morumbi, manteve o São Paulo na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro pela sexta rodada consecutiva. Apesar de a equipe ocupar a incômoda 18ª posição da tabela, o técnico Dorival Junior destaca a importância de marcar pontos em todas as partidas na continuidade da competição nacional.

“A nossa realidade é pontuar a cada rodada. Se vamos ficar mais uma, duas ou três rodadas na zona de rebaixamento, mas pontuando, não vejo problema. Problema seria não pontuar, como vinha acontecendo”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Morumbi. “Ainda existe oscilação, a equipe ainda não entrou na fase de ganho técnico, mas, no momento que adquirir confiança maior, vai adquirir crescimento rápido”, reforçou o comandante.

Na próxima partida do Brasileirão, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo, sábado, às 16 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Ao projetar o duelo, Dorival afirmou que deverá manter a mesma equipe titular escalada contra os gremistas, embora tenha substituído o argentino Jonatan Gomez nos últimos jogos.