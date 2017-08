Pratto receberá alta nesta segunda e não deve desfalcar São Paulo contra a Ponte

Foto: Felipe Espindola - saopaulofc.net

O atacante Lucas Pratto passou por exames no Hospital do Coração, onde está internado desde o último domingo, e deve receber alta ainda nesta segunda-feira, de acordo com o médico do São Paulo, José Sanchez. O estado de saúde do jogador não preocupa.

O argentino está internado desde a tarde de domingo, depois de um violento choque com Hernanes durante o primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, válido pelo Campeonato Brasileiro. Desacordado após receber uma joelhada não intencional do companheiro de equipe, Pratto deu um grande susto nos jogadores dos dois clubes e precisou sair do estádio de ambulância, mas chegou ao hospital já consciente.

No momento do choque, o São Paulo vencia a partida por 1 a 0. O time, porém, sofreu a virada e perdeu para o Palmeiras por 4 a 2, se mantendo na zona de rebaixamento do Brasileirão.