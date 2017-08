Pratto leva pancada na cabeça e deixa clássico de ambulância, mas passa bem

Foto: Werther Santana - Estadão Conteúdo

O atacante Lucas Pratto foi socorrido de forma urgente e precisou deixar o campo de uma ambulância durante o clássico entre São Paulo e Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 22 minutos do primeiro tempo, ele foi cabecear a bola dentro da área e o meia Hernanes acabou acertando por acidente o joelho na parte lateral da sua cabeça. O argentino caiu desacordado no gramado e foram cinco minutos de tensão no estádio palmeirense.

Logo o médico do São Paulo, José Sanches, chegou e colocou o jogador de lado. O médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca, também foi ajudar e alguns jogadores correram para abrir caminho entre as placas de publicidade para que a ambulância no estádio pudesse entrar no gramado.

Os jogadores do São Paulo não escondiam o nervosismo e a preocupação com a situação do companheiro. Perto dele, Sidão se ajoelhou e começou a rezar. Outros tentavam um contato visual com o jogador, que continuava deitado e sendo atendido pelos especialistas. Aos poucos Pratto foi recobrando a consciência e os médicos colocaram um colar cervical no atleta, que saiu de maca para a ambulância e foi direto para o hospital.