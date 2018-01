Pratto exalta Gallardo e define meta em chegada ao River: ‘Ganhar a Libertadores’

“O desafio esportivo de jogar a Libertadores em um clube tão grande quanto o River, estar em um elenco com grandes jogadores e trabalhar com esta comissão técnica foram determinantes. O Marcelo (Gallardo) inclinou a balança para o lado do River. E é óbvio que minha filha influenciou, porque é a coisa mais importante da minha vida”, declarou.

Contratado junto ao São Paulo, o atacante Lucas Pratto assinou contrato nesta terça-feira e deu suas primeiras declarações como jogador do River Plate. O argentino de 29 anos assinou contrato até junho de 2022 e listou os motivos que o fizeram decidir aceitar a proposta do clube de Buenos Aires, entre eles, trabalhar com o técnico Marcelo Gallardo.

“Acho que desde que assumiu o River, o Marcelo tentou me contratar, e acho que esta foi a vez que teve as portas mais abertas para fazê-lo. A cotação foi alta, mas com o esforço dele, do River e do meu agente, fizemos tudo que era possível para que eu chegasse”, comentou.

Ao se despedir do São Paulo, onde atuou por 10 meses, Pratto garantiu que a possibilidade de disputar a Libertadores – uma vez que o time brasileiro não se classificou para a competição – não foi determinante para a opção de ir para o River. Mas nesta terça, o atacante não escondeu que a conquista do torneio é seu grande objetivo em 2018.

LEIA TAMBÉM: Após pancada, Isco é cortado da seleção espanhola e não pegará a Rússia

“Quero ser campeão da Libertadores e mostrar ao Marcelo que ele fez bem em me contratar. Até agora, não falei muito com ele, tive apenas uma conversa. O agradeci pela vontade que mostrou de contar comigo. E também lhe disse que minha vontade era maior de trabalhar com ele no River do que se estivesse em outro clube”, disse Pratto.