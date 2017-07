Pratto assume responsabilidade pela derrota

Depois de estar perdendo por 3 a 0 para o Santos na Vila Belmiro, o São Paulo reagiu, conseguiu fazer dois gols e ainda perdeu um pênalti, sofrido e batido por Lucas Pratto, no último domingo, na Vila Belmiro. Por isso, o argentino afirmou que teve parcela de responsabilidade na sétima partida consecutiva sem vitória da equipe no Campeonato Brasileiro.

“O time joga bem em alguns momentos. Não dava para acreditar no 3 a 0 porque o Santos não foi melhor que o São Paulo. Temos de ter melhor sorte, temos entrega. Eu, como capitão, não posso perder um pênalti assim”, disse o jogador após a partida.

Lucas Pratto não vive seu melhor momento com a camisa do São Paulo. Embora a baixa produção ofensiva do principal atacante do elenco seja decorrência da falta de criatividade do setor ofensivo, o atacante vive longo jejum. Seu último gol foi em 8 de junho, diante do Vitória, na última vitória do São Paulo.