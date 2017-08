Prata da casa é indicado para fechar elenco do Tigre

Encontrar um substituto para Bismarck tem sido uma dor de cabeça para o Rio Branco. O volante era uma das principais peças da equipe, o setor é um dos mais carentes do time e a diretoria tem tido dificuldades para repor a ausência do atleta, que sofreu uma fissura na tíbia e está fora da Copa Paulista. O clube até chegou a trazer Bruno Rodrigues, mas a contratação foi barrada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pelo fato de o jogador ter excedido o limite de transferências na temporada.

Para piorar, o volante Ramon, que atuou no setor contra o São Paulo B, no último domingo, estreou mal e foi expulso ainda no primeiro tempo. Mas a solução pode estar no próprio clube. O jovem Nicolas, de 17 anos, deve ser mais um prata da casa a ser integrado aos profissionais.

LEIA TAMBÉM: Messi e seu pai tem penas de prisão substituídas por multas na Espanha

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na atividade desta quarta-feira, no campo do Guarani da Vila Amorim, Nicolas foi utilizado pela primeira vez no time titular e até fez gol num treino tático – uma espécie de coletivo em que o técnico Edson Vieira tinha autonomia para parar algumas jogadas para fazer correções. O garoto vem sendo um dos destaques do Tigre no Campeonato Paulista Sub-17 e deve ser o último jogador inscrito pelo clube na Copa Paulista.