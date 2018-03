Prass valoriza oportunidade no gol do Palmeiras: ‘Pode ser meu último ano aqui’

O goleiro Fernando Prass disse nesta quarta-feira que busca aproveitar as chances que recebe para atuar pelo Palmeiras. Reserva de Jailson e escalado na vitória por 5 a 0 sobre o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, pois o titular estar suspenso, o veterano de 39 anos afirmou que a oportunidade serve como um alento para quem só tem contrato com o clube até o fim da temporada.

Prass completará 40 anos em julho, mês em que poderá assinar pré-contrato com outra equipe para sair do Palmeiras em 2019. Neste ano, ele perdeu a posição de titular para Jailson e torce para que as chances de entrar em campo representem uma possibilidade de recuperar espaço. “Fiquei cinco anos de titular e sempre estava disputando posição. Não sei se abre disputa, pode ser meu último ano aqui e a cada oportunidade que eu tiver vou aproveitar ao máximo”, disse, na saída de campo.

O técnico Roger Machado definiu Jailson como titular em 2018 com Prass como segunda opção e Weverton como terceiro nome. Titular contra o Novorizontino, Prass fez a terceira partida no ano e novamente vai atuar na primeira partida das semifinais, já que Jailson continuará a cumprir punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo por incidentes no clássico com o Corinthians.

Para o goleiro, o Palmeiras chega à semifinal do Estadual como favorito, porém não pode se acomodar. “Foram dois jogos muito bons. Esse primeiro tempo foi excepcional, tem que dar parabéns mesmo. Mas dar parabéns agora e já começar a pensar no próximo adversário”, comentou.