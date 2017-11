Prass revela reunião para acertar renovação e minimiza possível vinda de Weverton

Os próximos dias devem selar a renovação de contrato do goleiro Fernando Prass com o Palmeiras. Nesta segunda-feira, em Florianópolis, após a derrota por 2 a 1 para o Avaí, o jogador contou que está marcada para ainda nesta semana uma reunião entre o clube e o empresário dele, Giuseppe Dioguardi, para tratar da extensão do vínculo com o atleta mais antigo do atual elenco.

Prass chegou ao Palmeiras no fim de 2012 e tem 255 jogos disputados pelo clube. “Vai haver uma primeira reunião para a gente discutir a possibilidade de renovação. Meu representante vai viajar para São Paulo para conversar. É uma primeira reunião. Todo mundo já sabe a minha vontade de ficar, mas não sou eu que decido”, disse o jogador em entrevista ao canal SporTV.

LEIA TAMBÉM: Oficializado, Cícero será apresentado pelo Grêmio na quarta-feira

Embora negocie com Prass a renovação, o Palmeiras deve trazer outro goleiro. A negociação com Weverton, do Atlético-PR, está avançada, mas, segundo o atual titular da equipe, a possível contratação não vai alterar a sua forma de trabalhar.