Pouco aproveitado no Atlético-MG, Ronaldo Conceição pode jogar no Peñarol

Contratado em meados do ano passado, Ronaldo Conceição jogou pouco pelo Atlético Mineiro. Quinta opção para a zaga, ele fez apenas cinco partidas pelo clube e pode deixar a Cidade do Galo ainda durante a pré-temporada. O defensor, de 29 anos, tem proposta para voltar ao Uruguai e reforçar o tradicional Peñarol.

“Estamos em contato com o Peñarol, mas tenho mais um ano de contrato com o Atlético. Por enquanto, ainda não avançou com o Peñarol. Eu tenho muita vontade de jogar lá, mas precisamos de um real interesse do Peñarol para rescindir com o Atlético”, disse o zagueiro em entrevista à Rádio 1010, de Montevidéu.

Conceição jogou por diversos clubes brasileiros, como Internacional e Náutico, mas viveu os melhores momentos da carreira no Uruguai, principalmente com a camisa do River Plate local. Enquanto não define seu futuro, ele realiza pré-temporada com o elenco alvinegro em Belo Horizonte.