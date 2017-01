Pottker faz e apaga desabafo em rede social após Ponte negar oferta corintiana

Um dos destaque da Ponte Preta na última temporada, William Pottker parece não estar nada satisfeito com o time de Campinas. Alvo do Corinthians, um dos goleadores do último Brasileirão viu uma oferta de R$ 6,7 milhões ser rejeitada, e desabafou em sua página na rede social Instagram. Posteriormente, porém, deletou a publicação, bem como uma anterior, em que dizia estar vindo para São Paulo “resolver a vida”.

A ideia do time paulista era adquirir 50% dos direitos econômicos do atacante. A Ponte, entretanto, por meio de seu presidente, Vanderlei Pereira, rechaçou o montante e garantiu que fica com o atleta ao menos até o fim do Campeonato Paulista.

LEIA TAMBÉM: No aniversário de 40 anos de sua estreia, Maradona exalta ídolos brasileiros

“Tudo o que eu faço pelo clube que estou trabalhando é pensando naquele momento no melhor para ele. Treino da melhor forma para dar o meu máximo durante esse período. No entanto, como todo trabalho, quanto mais você se empenha mais oportunidades aparecem. Logo, também sou uma pessoa que almeja o melhor para minha vida e que merece ser reconhecido na hora certa!”, postou o jogador de 23 anos, que fez 14 gols no último Campeonato Brasileiro.

Sabendo da valorização que o jogador ganhou, o clube de Campinas não se mostra disposto a aceitar ofertas menores do que o valor da multa rescisória, que saltou de um valor inicial de R$ 10 milhões para 4 milhões de euros (cerca de R$ 13,4 milhões). Anteriormente, uma equipe chinesa e o Botafogo haviam demonstrado interesse na contratação do atleta, mas as conversas não evoluíram.

Ainda que tenha levado uma negativa, o Corinthians não desistiu de Pottker e a tendência é a de que novas negociações aconteçam nos próximos dias. Um dos trunfos dos corintianos é Fernando Garcia, agente do atacante e ex-conselheiro do clube, mas que ainda possui bom trânsito nos corredores do Parque São Jorge.

LEIA TAMBÉM: Ponte descarta negociar Pottker com Corinthians antes do fim do Paulistão