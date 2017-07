‘Posso sentir que o Neymar quer ficar’, diz Piqué ao explicar post polêmico

Em entrevista coletiva em Washington, nos Estados Unidos, onde o Barcelona faz parte de sua pré-temporada, o zagueiro Piqué explicou nesta terça-feira que o post que fez no último domingo reflete o seu sentimento sobre o possível acerto de Neymar com o Paris Saint-Germain. O espanhol publicou uma foto ao lado do brasileiro e escreveu: ele fica.

“A única pessoa que pode dizer isso é Ney (Neymar). Posso sentir, posso intuir, que ele tem vontade de ficar. Por isso postei aquela foto. Não é nada oficial. Foi o que pensei, foi isso que senti. No fim das contas, quem tem de falar sobre isso é ele mesmo. Mas é o que gostaria que acontecesse”, afirmou Piqué.

O zagueiro afirmou ainda que o grupo tem procurado conversar com Neymar para que ele possa continuar no Barcelona. O brasileiro recebeu uma proposta tentadora do Paris Saint-Germain, que topa dobrar o seu salário, pagando 30 milhões de euros anuais (R$ 110 milhões), e ainda desembolsar o valor da multa de 222 milhões de euros (R$ 812 milhões) para tirá-lo da equipe catalã.