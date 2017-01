Portuguesa perde para o Juventus na estreia da Copa São Paulo

Doze paulistas entraram em campo no início desta tarde pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Portuguesa foi à Mooca e perdeu para o Juventus, por 1 a 0. Serão disputados mais 20 jogos até o final da noite.

Pelo Grupo 28, a Portuguesa enfrentou o Juventus e perdeu por 1 a 0, na Rua Javari, na capital paulista. Moicano, aos 33 minutos, fez o único gol da partida. Os dois times voltam a campo na sexta-feira.

Aconteceram mais três jogos em que colocaram frente a frente dois times paulistas. No Grupo 20, o Mogi Mirim venceu o São José dos Campos por 2 a 1, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, pelo Grupo 26, o Guarulhos derrotou o Flamengo-SP por 2 a 1, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. No Grupo 30, num jogo bastante movimentado, o Água Santa venceu o Santo André por 3 a 2, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

MAIS JOGOS – Nos outros jogos deste início de tarde, pelo Grupo 18 Itabaiana-SE e Manthiqueira-SP empataram por 4 a 4, no estádio Dário RodriguEs Leite, em Guaratinguetá, enquanto o Taboão da Serra-SP venceu o Luverdense-MT por 2 a 1, em Taboão da Serra, pelo Grupo 19.

Já o Nacional-SP bateu o Corissabá-PI por 3 a 1, no Nicolau Alayon, em São Paulo, pelo Grupo 24; e o Estanciano-SE derrotou o Guaratinguetá por 4 a 2, no estádio Virgílio Holtz, em Itararé, pelo Grupo 29.

Confira os resultados do início desta tarde de quarta-feira:

Manthiqueira-SP 4 x 4 Itabaiana-SE

Taboão da Serra-SP 2 x 1 Luverdense-MT

São José dos Campos-SP 1 x 2 Mogi Mirim-SP

Nacional-SP 3 x 1 Corissabá-PI

Guarulhos-SP 2 x 1 Flamengo-SP

Juventus 1 x 0 Portuguesa

Guaratinguetá-SP 2 x 4 Estanciano-SE

Água Santa-SP 3 x 2 Santo André-SP